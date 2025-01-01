$19,950+ taxes & licensing
2021 Kia Seltos
EX S
2021 Kia Seltos
EX S
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$19,950
+ taxes & licensing
Used
115,987KM
Other / Unsure Condition
VIN KNDEUCAA1M7162669
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Mileage 115,987 KM
Vehicle Description
2021 Kia Steltos Ex ** White on Black LEATHER interior. ** LOADED with POWER SUNROOF.
Dynamic Fine Motors Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable vehicle? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
We prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Browse online: dynamicfinemotors.ca
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Lane Keeping Assist
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front cupholders
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Chrome Interior Accents
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Leatherette dash trim
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Chrome Roof Rails
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
Drive mode selector
6.05 Axle Ratio
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Center locking differential
Multi-function display
Auto Start/Stop
Hill holder control
Driver attention alert system
Lane deviation sensors
Check rear seat reminder
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
PANDORA INTERNET RADIO APP
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2.5 TURNS LOCK-TO-LOCK
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
120 AMPS ALTERNATOR
FRONT SKID PLATE(S)
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
CONTRAST STITCHING UPHOLSTERY ACCENTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
$19,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2021 Kia Seltos