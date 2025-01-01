$34,950+ taxes & licensing
2021 Lincoln Aviator
Reserve
2021 Lincoln Aviator
Reserve
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$34,950
+ taxes & licensing
Used
87,700KM
Other / Unsure Condition
VIN 5LM5J7XC3MGL10452
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1034
- Mileage 87,700 KM
Vehicle Description
6-seater, brown leather interior, captain middle seats, 360 camera, panoramic sunroof, navigation, Heads Up Display, rear window sunshades, and more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Remote Engine Start
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Front overhead console
Leatherette dash trim
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Aluminum roof rails
Active grille shutters
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
Drive mode selector
3.58 axle ratio
Quad tip exhaust
Additional Features
4-Wheel ABS
Keypad Entry
SURROUND SOUND
digital odometer
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Premium leather upholstery
Wood interior accents
Led Headlights
Dual rear air conditioning zones
Multi-function display
Auto Start/Stop
Surround View Camera System
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Driver attention alert system
Digital Sound Processing
Capless fuel filler system
Programmable safety key
Lane deviation sensors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
SYNC INFOTAINMENT
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING
Customizable instrument cluster
1 SUBWOOFER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
115V REAR POWER OUTLET(S)
220 AMPS ALTERNATOR
ELECTRONIC SUSPENSION CONTROL
2 THIRD ROW HEADRESTS
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
THIRD ROW REAR VENTS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
ILLUMINATED SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
LED FRONT FOG LIGHTS
VOLUME CONTROL REAR AUDIO
14 TOTAL SPEAKERS
REAR OUTBOARD SEATS ARMRESTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
REAR CAMERA SYSTEM WASHER
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
AMAZON ALEXA CONNECTED IN-CAR APPS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
HOTSPOT WI-FI
PAINTED ALUMINUM ALLOY WHEELS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
LINCOLN WAY SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
POWER RETURN REAR SEAT
REVEL PREMIUM BRAND
2021 Lincoln Aviator