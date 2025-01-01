Menu
<p>FINISHED IN BLUE ON RED LEATHER, HEATED/AIR COOLED SEATS, LANE ASSIST, SATELLITE RADIO, PANORAMIC GLASS ROOF, ANDROID AUTO, 20 FACTORY RIMS, RED CALIPERS, FACTORY NAVIGATION, 360 CAMERA, POWER TAILGATE, ALEXA, FULL DEALER SERVICE HISTORY, BLACK ROOF RAILS AND TRIM, PUSH BUTTON START KEY-LESS GO, HEATED STEERING WHEEL, PARK ASSIST, WAY TO MANY OPTIONS TO LIST, CLEAN CARFAX REPORT. PLEASE CALL AHEAD FOR AN APPOINTMENT. SALE PRICED AT 47,999.00 FOR FINANCING, CASH PRICE IS $49,999.00 PLUS TAXES AND LICENSE. ALL TYPES OF CREDIT IS WELCOME, WARRANTY AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL 4 YEARS OR 90,000KM. FAMILY OWNED AND OPERATED FOR OVER 30 YEARS, WE SERVICE WHAT WE SELL!!</p>

2021 Maserati Levante

76,321 KM

$47,999

+ taxes & licensing
2021 Maserati Levante

GranSport

2021 Maserati Levante

GranSport

Malibu Motors

1100 Finch Ave. West, Unit 11D, North York, ON M3J 2E2

1-888-396-3393

Certified

This vehicle is Safety Certified.
$47,999

+ taxes & licensing

Used
76,321KM
Excellent Condition
VIN ZN661XUS8MX372029

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 76,321 KM

Vehicle Description

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Air Suspension

Panoramic Roof

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Automatic High Beams

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

