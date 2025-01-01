$47,999+ taxes & licensing
2021 Maserati Levante
GranSport
2021 Maserati Levante
GranSport
Location
Malibu Motors
1100 Finch Ave. West, Unit 11D, North York, ON M3J 2E2
1-888-396-3393
Certified
$47,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 76,321 KM
Vehicle Description
FINISHED IN BLUE ON RED LEATHER, HEATED/AIR COOLED SEATS, LANE ASSIST, SATELLITE RADIO, PANORAMIC GLASS ROOF, ANDROID AUTO, 20" FACTORY RIMS, RED CALIPERS, FACTORY NAVIGATION, 360 CAMERA, POWER TAILGATE, ALEXA, FULL DEALER SERVICE HISTORY, BLACK ROOF RAILS AND TRIM, PUSH BUTTON START KEY-LESS GO, HEATED STEERING WHEEL, PARK ASSIST, WAY TO MANY OPTIONS TO LIST, CLEAN CARFAX REPORT. PLEASE CALL AHEAD FOR AN APPOINTMENT. SALE PRICED AT 47,999.00 FOR FINANCING, CASH PRICE IS $49,999.00 PLUS TAXES AND LICENSE. ALL TYPES OF CREDIT IS WELCOME, WARRANTY AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL 4 YEARS OR 90,000KM. FAMILY OWNED AND OPERATED FOR OVER 30 YEARS, WE SERVICE WHAT WE SELL!!
Vehicle Features
Packages
Interior
Safety
Exterior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Suspension
Windows
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Malibu Motors
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Malibu Motors
Malibu Motors
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
1-888-396-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
1-888-396-3393