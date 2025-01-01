$23,950+ taxes & licensing
2021 Mazda CX-30
LUXURY PREFERRED
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$23,950
+ taxes & licensing
Used
92,264KM
Other / Unsure Condition
VIN 3MVDMBCL4MM266372
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Mileage 92,264 KM
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Safety brake pedal system
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Interior
Trip Odometer
Compass
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Mechanical
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
3.85 Axle Ratio
Drive mode selector
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Led Headlights
Multi-function display
Emergency braking preparation
Hill holder control
Driver attention alert system
Touch-sensitive controls
Humidity/dewpoint sensors
Lane deviation sensors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
PANDORA INTERNET RADIO APP
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
130 AMPS ALTERNATOR
Customizable instrument cluster
8 TOTAL SPEAKERS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
ONE-TOUCH FOLD FLAT REAR SEAT FOLDING
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
