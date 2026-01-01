$19,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2021 Volkswagen Golf
TSI * PANORAMIC ROOF * AUTOMATIC * NAVIGATION
2021 Volkswagen Golf
TSI * PANORAMIC ROOF * AUTOMATIC * NAVIGATION
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$19,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
132,495KM
Other / Unsure Condition
VIN 3VWG57AU3MM004036
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 132,495 KM
Vehicle Description
Gorgeous color combination White on black leather and Black PANORAMIC SUNROOF. This Golf is super fun to drive with an AUTOMATIC transmission. And fully factory Options including NAVIGATION * REAR CAMERA * HEATED SEATS * COLLISION AVOIDENCE * ALLOY WHEELS * KEY-LESS ENTRY* LANE DEPATURE* PREMIUM SOUND and More.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle is being sold AS-IS only!!
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle is being sold AS-IS only!!
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Leatherette Upholstery
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Retractable cargo cover
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
REAR AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leatherette steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
LUMBAR DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
3 REAR HEADRESTS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE AND PASS-THRU ARM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
140 AMPS ALTERNATOR
POWER PANORAMIC MOONROOF / SUNROOF
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
MEMORY CARD SLOT AUXILIARY AUDIO INPUT
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
HOTSPOT WI-FI
USB FRONT POWER OUTLET(S)
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
AMAZON ALEXA SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
USB-C FRONT POWER OUTLET(S)
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
BLACK WITH CHROME ACCENTS GRILLE COLOR
6.5 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
DUAL LEVEL CARGO AREA STORAGE
CHROME ACCENTS REAR BUMPER COLOR
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T * NAVIGATION * POWER SUNROOF 132,013 KM $15,950 + tax & lic
2019 Lexus NX 300 F-Sport 105,699 KM $29,950 + tax & lic
2018 Kia Sorento SXL* NAVIAGTION * SUNROOF * 7 PASSANGER 114,677 KM $16,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$19,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2021 Volkswagen Golf