$39,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2022 Audi Q7
VORSPRUNG EDITION /CLEAN CARFAX /7PASSENGER /QUATT
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
Used
117,499KM
Other / Unsure Condition
VIN WA1AJBF73ND000537
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1057
- Mileage 117,499 KM
Vehicle Description
Beautiful 2022 Audi Q7 Vorsprun Edition equipped with 4 cylinder engine, pano sunroof, rear camera, navigation, driver select, dual screens, clean carfax, and so much more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Exterior
Tinted Glass
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Run flat tires
Aluminum roof rails
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Convenience
Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers
Aluminum center console trim
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
3.76 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Trailer Wiring
Led Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Regenerative braking system
Front struts
Footwell lights
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Touch-sensitive controls
Lane deviation sensors
Auto-Dimming Side Mirrors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
READY TRAILER HITCH
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
180 AMPS ALTERNATOR
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
9 TOTAL SPEAKERS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
Customizable instrument cluster
1 SUBWOOFER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
WOOD DASH TRIM
WOOD DOOR TRIM
FLAT REAR SEAT FOLDING
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
CHROME BODY SIDE MOLDINGS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
5 WHEEL SPOKES
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
15.8 STEERING RATIO
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
TIRE SEALANT SPARE TIRE KIT
REAR PROTECTOR BUMPER DETAIL
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
BODY-COLOR FENDER LIP MOLDINGS
180 WATTS
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
ALUMINUM WINDOW TRIM
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDI MMI CONNECT INFOTAINMENT
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
AMAZON ALEXA CONNECTED IN-CAR APPS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
INRIX TRAFFIC NAVIGATION APP
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
HOTSPOT WI-FI
MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIB
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
IHEARTRADIO INTERNET RADIO APP
2022 Audi Q7