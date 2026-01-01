$30,950+ taxes & licensing
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2022 Mercedes-Benz GLA
GLA 250 4MATIC/ LEATHER /SUNROOF /NAVI/ CARPLAY
2022 Mercedes-Benz GLA
GLA 250 4MATIC/ LEATHER /SUNROOF /NAVI/ CARPLAY
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$30,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
60,099KM
Other / Unsure Condition
VIN W1N4N4HB6NJ412871
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Stock # 1251
- Mileage 60,099 KM
Vehicle Description
Beautiful 1-owner 2022 Mercedes-Benz GLA 250 with service history and a clean, modern design. Powered by a responsive turbocharged 2.0L engine and smooth automatic transmission, this luxury SUV delivers an excellent combination of performance, comfort, and fuel efficiency.
Equipped with a backup camera, Blind Spot Assist, Apple CarPlay & Android Auto, Bluetooth connectivity, dual-zone automatic climate control, power front seats with memory settings, push-button start, power liftgate, LED headlights and taillights, premium alloy wheels, touchscreen infotainment system, and advanced safety features. The spacious interior offers premium materials, comfortable seating, and versatile cargo space.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Equipped with a backup camera, Blind Spot Assist, Apple CarPlay & Android Auto, Bluetooth connectivity, dual-zone automatic climate control, power front seats with memory settings, push-button start, power liftgate, LED headlights and taillights, premium alloy wheels, touchscreen infotainment system, and advanced safety features. The spacious interior offers premium materials, comfortable seating, and versatile cargo space.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Interior
rear window defogger
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Leatherette Upholstery
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Retractable cargo cover
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Aluminum center console trim
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Aluminum roof rails
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Suspension
Independent front suspension classification
Comfort
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Electric power steering
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Leather steering wheel trim
Aluminum dash trim
Aluminum door trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Rear Seatbelt Pretensioners
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Led Headlights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
CARGO NET STORAGE
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
8 TOTAL SPEAKERS
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
3 REAR HEADRESTS
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
115V REAR POWER OUTLET(S)
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
5 WHEEL SPOKES
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
POWER DRIVER SEAT EASY ENTRY
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
LED FRONT FOG LIGHTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
115 AMPS ALTERNATOR
REAR ASSIST HANDLE
IN FLOOR STORAGE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
LIFTGATE MEMORIZED SETTINGS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
MEMORY CARD SLOT AUXILIARY AUDIO INPUT
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
HOTSPOT COMPATIBLE WI-FI
MERCEDES ME SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
MBUX INFOTAINMENT
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
REAR SEATBELT FORCE LIMITERS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
USB-C FRONT POWER OUTLET(S)
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
7 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
FULL TIME 4WD TYPE
BLACK WITH CHROME ACCENTS GRILLE COLOR
ELEMENT ANTENNA TYPE
40-20-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
7 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
TWIN-TUBE GAS FRONT SHOCK TYPE
CHROME ACCENTS ROCKER PANEL COLOR
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
USB-C REAR POWER OUTLET(S)
12 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
12 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ENGINE START/CABIN PRECONDITIONING SMART DEVICE AP
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$30,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2022 Mercedes-Benz GLA