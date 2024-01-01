$89,995+ tax & licensing
2022 Tesla Model S
Plaid AWD|1021HP|CARBON|VOSSENWHEELS|FULLSELFDRIVE
2022 Tesla Model S
Plaid AWD|1021HP|CARBON|VOSSENWHEELS|FULLSELFDRIVE
Location
Favorit Motors
100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9
1-877-464-0622
$89,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Solid Black
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Electric
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Mileage 69,969 KM
Vehicle Description
**MONTH-END SPECIAL!** FULLY ELECTRIC, FEATURING : 1021 HORSEPOWER, AWD, VOSSEN HYBRID FORGED 21 INCH WHEELS, FULL SELF DRIVING, STEERING YOKE, BIODEFENSE MODE, FULL GLASS PANORAMIC ROOF, CARBON LIP SPOILER, CARBON INTERIOR TRIMS, MASSIVE INFOTAINMENT TOUCHSCREEN, REAR INFOTAINMENT TOUCHSCREEN, DUAL PHONE WIRELESS CHARGING TRAY, DRAG STRIP MODE, LAUNCH CONTROL, TRACK MODE, RACE PRESET, DRIFT PRESET, AUTOSHIFT (BETA), HEIGHT ADJUSTABLE SUSPENSION WITH ADAPTIVE SUSPENSION DAMPING, HIGHLY LOADED, VERY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED VEGAN LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, MULTI VIEW BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, TRAFFIC AWARE CRUISE CONTROL, AUTOSTEER(BETA), FULL SELF DRIVING(SUPERVISED), NAVIGATE ON AUTOPILOT(BETA), PARK ASSIST, SUMMON(BETA), FORWARD COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE AVOIDANCE, AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, OBSTACLE AWARE ACCELERATION, AM, FM, SPOTIFY, TUNEIN, APPLEMUSIC, APPLEPODCASTS, TIDAL, AUDIBLE, STREAMING, CARAOKE, ARCADE GAMES, TOYBOX, ROMANCE MODE, NETFLIX, YOUTUBE, TWITCH, WEB BROWSER, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM HIFI SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER TRUNK, AND MUCH MORE!!!
The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.
WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA.
As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899. All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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