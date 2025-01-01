$37,950+ taxes & licensing
2022 Toyota Highlander
XLE/ V6 AWD/ LEATHER/ 7PASSENGER/ SUNROOF
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$37,950
+ taxes & licensing
Used
81,099KM
Other / Unsure Condition
VIN 5TDGZRBH2NS562871
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 81,099 KM
Vehicle Description
Beautiful family car! Fresh trade in 2022 Toyota Highlander XLE equipped with a powerful V6 engine, AWD, leather seats, honda sensing, carplay, sunroof, and so much more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Safety brake pedal system
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Traffic sign recognition
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
Trip Odometer
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Conversation mirror
Front overhead console
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Silver roof rails
Variable intermittent front wipers
Solar-tinted glass
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
Drive mode selector
3.00 Axle Ratio
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
trailer stability control
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Led Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Emergency braking preparation
Hill holder control
Heated windshield wiper rests
Humidity/dewpoint sensors
Lane deviation sensors
Check rear seat reminder
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
14.2 STEERING RATIO
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
FLAT REAR SEAT FOLDING
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
SIDE WINDOW SUNSHADE
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
THIRD ROW REAR VENTS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
SIMULATED ALLOY DOOR TRIM
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
LED FRONT FOG LIGHTS
FRONT MUDGUARDS
REAR OUTBOARD SEATS ARMRESTS
LIFTGATE MEMORIZED SETTINGS
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
REAR CAMERA SYSTEM WASHER
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
AMAZON ALEXA CONNECTED IN-CAR APPS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
PASSENGER FRONT SEAT CUSHION AIRBAGS
HOTSPOT WI-FI
TOYOTA CONNECTED SERVICES SMART DEVICE APP COMPATI
USB FRONT POWER OUTLET(S)
ALUMINUM ALLOY WITH PAINTED ACCENTS WHEELS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
