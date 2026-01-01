$21,950+ taxes & licensing
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2022 Volkswagen Taos
SE 4MOTION * AWD *
2022 Volkswagen Taos
SE 4MOTION * AWD *
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$21,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
77,625KM
Other / Unsure Condition
VIN 3VVWX7B2XNM069555
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Engine 4-cylinder
- Mileage 77,625 KM
Vehicle Description
Gorgeous color combination PURE GRAY on BLACK and with BLACK POLY DIPPED WHEELS * This Golf is super fun to drive with an AUTOMATIC transmission. And fully factory Options including NAVIGATION * REAR CAMERA * HEATED SEATS * COLLISION AVOIDENCE * ALLOY WHEELS * KEY-LESS ENTRY* LANE DEPATURE* PREMIUM SOUND and More.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle is being sold AS-IS only!!
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
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Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Silver roof rails
Variable intermittent front wipers
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Rear Seatbelt Pretensioners
3-point front seatbelts
Led Headlights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
WITH WASHER REAR WIPER
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 REAR HEADRESTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIRIUSXM TRAVEL LINK CONNECTED IN-CAR APPS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
Rear Crumple Zones
8 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
CLOTH UPHOLSTERY ACCENTS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
WIRELESS ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
HOTSPOT WI-FI
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
AMAZON ALEXA SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
WIRELESS APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
MIB3 INFOTAINMENT
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
LOW WASHER FLUID WARNINGS AND REMINDERS
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
USB-C FRONT POWER OUTLET(S)
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
10 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
8 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
FULL TIME 4WD TYPE
USB-C REAR POWER OUTLET(S)
8 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
ENGINE START/CABIN PRECONDITIONING SMART DEVICE AP
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