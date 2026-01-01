$29,950+ taxes & licensing
2023 Acura Integra
W/TECH W/A-SPEC/MANUAL/HUD/SUNROOF/BLINDSPOT
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$29,950
+ taxes & licensing
Used
65,906KM
Other / Unsure Condition
VIN 19UDE4G72PA800687
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Stock # 1138
- Mileage 65,906 KM
Vehicle Description
Gorgeous 2023 Acura Integra comes fully equipped with suede and leather heated auto seats, heated steering wheel, sunroof, rear camera, 6-speed manual transmission, blindspot signals, apple carplay, HUD, and more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Safety
Rear Side Airbags
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Rear Cross Traffic Alert
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Door courtesy lights
Front overhead console
HARD CARGO COVER
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Powertrain
Front limited slip differential
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
FRONT PARKING SENSORS
Rear Seatbelt Pretensioners
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Led Headlights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
LIP REAR SPOILER
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
1 SUBWOOFER
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 REAR HEADRESTS
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
DIAMETER 18 MM REAR STABILIZER BAR
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
FIXED REAR HEADRESTS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
ELECTRONIC SUSPENSION CONTROL
FAUX SUEDE UPHOLSTERY ACCENTS
4 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
METALLIC CENTER CONSOLE TRIM
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
METALLIC DASH TRIM
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
POWER DRIVER SEAT EASY ENTRY
STAINLESS STEEL FOOT PEDAL TRIM
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
TIRE SEALANT SPARE TIRE KIT
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
LED FRONT FOG LIGHTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR ASSIST HANDLE
ACURALINK INFOTAINMENT
IN FLOOR STORAGE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
ILLUMINATED CENTER CONSOLE
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
Rear Crumple Zones
DIAMETER 27 MM FRONT STABILIZER BAR
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
710 WATTS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
15 TOTAL SPEAKERS
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
AMAZON ALEXA CONNECTED IN-CAR APPS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
WIRELESS ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
ELS STUDIO PREMIUM BRAND
HOTSPOT COMPATIBLE WI-FI
SECURITY EVENT/COLLISION ALERT SMART DEVICE APP FU
USB FRONT POWER OUTLET(S)
PAINTED ALUMINUM ALLOY WHEELS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
AMAZON ALEXA SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
ACURALINK SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
WIRELESS APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
USB-C FRONT POWER OUTLET(S)
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
REMOTELY OPERATED MOONROOF / SUNROOF
VEHICLE AND KEY MEMORY MULTI-FUNCTION REMOTE
METALLIC EXHAUST TIP COLOR
BLACK REAR SPOILER COLOR
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
12 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RIDE CONTROL DRIVER ADJUSTABLE SUSPENSION
10.2 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
9 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
INTERSECTION/JUNCTION TURN AUTOMATIC EMERGENCY BRA
INTERSECTION/JUNCTION TURN PRE-COLLISION WARNING S
USB REAR POWER OUTLET(S)
