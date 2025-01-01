Menu
Gorgeous 2023 Cadillac CT5 Sport comes with, Alloy Wheels, Back up Camera, Cooled/Vented Seats, Heated Seats, Heated Steering Wheel, Keyless Entry, Leather Seats, Leatherette, Navigation System, Panoramic Roof, Parking Sensors, Rear Heated Seats, Sunroof, Traction Control and so much more!!

Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799. 
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.

5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890

2023 Cadillac CT5

50,190 KM

$43,950

+ taxes & licensing
2023 Cadillac CT5

SPORT/ 1OWNER/ HUD/ SERVICE RECS/ SUNROOF/ NAVIGAT

13135057

2023 Cadillac CT5

SPORT/ 1OWNER/ HUD/ SERVICE RECS/ SUNROOF/ NAVIGAT

Dynamic Fine Motors

5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5

877-554-4226

$43,950

+ taxes & licensing

Used
50,190KM
Other / Unsure Condition
VIN 1G6DU5RK8P0103428

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black/Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 1104
  • Mileage 50,190 KM

Vehicle Description

Gorgeous 2023 Cadillac CT5 Sport comes with, Alloy Wheels, Back up Camera, Cooled/Vented Seats, Heated Seats, Heated Steering Wheel, Keyless Entry, Leather Seats, Leatherette, Navigation System, Panoramic Roof, Parking Sensors, Rear Heated Seats, Sunroof, Traction Control and so much more!!

Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.

5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Emergency interior trunk release
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio

Interior

Trip Odometer
Compass
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Remote Engine Start
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Front overhead console

Convenience

Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers

Exterior

LED Taillights
Run flat tires
Solar-tinted glass
Black window trim

Mechanical

Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
2.85 Axle Ratio

Comfort

Dual front air conditioning zones

Additional Features

4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Cylinder Deactivation
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Led Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Footwell lights
Hill holder control
Humidity/dewpoint sensors
Capless fuel filler system
Programmable safety key
Lane deviation sensors
Check rear seat reminder
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
9 TOTAL SPEAKERS
LIP REAR SPOILER
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
COVERED CUPHOLDERS
POWER DRIVER SEAT EASY ENTRY
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
CARBON FIBER INTERIOR ACCENTS
ALLOY FOOT PEDAL TRIM
0.9 REAR BRAKE WIDTH
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
WIRELESS ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
HOTSPOT WI-FI
PAINTED ALUMINUM ALLOY WHEELS
CADILLAC INFOTAINMENT SYSTEM INFOTAINMENT
MYCADILLAC WITH CONNECTED ACCESS SMART DEVICE APP
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

