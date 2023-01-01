$139,995+ tax & licensing
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1-877-464-0622
2023 Chevrolet Corvette
3LT Stingray Z51|NO LUXURY TAX|CONVERTIBLE|LOADED|
Location
Favorit Motors
100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9
1-877-464-0622
$139,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9607351
- Stock #: M5137
- VIN: 1G1YC3D40P5105443
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Red
- Body Style Convertible
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # M5137
- Mileage 5,824 KM
Vehicle Description
**WINTER SPECIAL!** - - > | NO LUXURY TAX | < - - FEATURING : Z51 PERFORMANCE PACKAGE, FRONT LIFT ADJUSTABLE HEIGHT, CARBON FIBRE EXTERIOR AND INTERIOR TRIMS, Z51 MAGNETIC PERFORMANCE SUSPENSION, CARBON MIRROR COVERS, POWER CONVERTIBLE ROOF, CARBON HIGH WING SPOILER, WIRELESS CHARGING TRAY, HEADS UP DISPLAY, PDR RACE RECORDING, FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN HYPERSONIC GREY METALLIC ON MATCHING ADRENALINE RED INTERIOR, CORVETTE STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, SIDE BLIND ZONE ALERT, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, AM, FM, SATELLITE, SPOTIFY, AMAZON ALEXA, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, BLUETOOTH, CORVETTE RACING ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM BOSE PERFORMANCE SERIES SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, REMOTE START, TEEN DRIVER, VALET MODE, Z MODE, MULTI DRIVE MODES, REMOTE MIRROR FOLDING, REMOTE CONVERTIBLE ROOF, LOCATION BASED AUTO LIFT, PERFORMANCE DISPLAYS, AND MUCH MORE. WE FINANCE EVERYONE!!! PREMIUM OPTIONS LIST : PREFERRED EQUIPMENT GROUP 3LT Z51 PERFORMANCE PACKAGE: $7,495.00 REAR AXLE, PERFORMANCE RATIO HIGH PERFORMANCE TIRES ELECTRONIC LIMITED SLIP DIFF Z51 PERFORMANCE SUSPENSION Z51 PERFORMANCE BRAKES W/Z51 LOGO ON CALIPERS PERFORMANCE EXHAUST HEAVY DUTY COOLING SYSTEM FRONT LIFT ADJUSTABLE HEIGHT: $3,180.00 W/MEMORY. INCLUDES AUTOMATIC HEADLAMP LEVELING SYSTEM. GRILLE INSERT, VISIBLE CARBON: $2,610.00 FIBRE (DEALER INSTALLED) Z51 PERFORMANCE SUSPENSION: $2,180.00 WITH MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL. INCLUDES PERFORMANCE TRACTION MANAGEMENT. INTERIOR TRIM, CARBON FIBER: $1,695.00 CLUSTER-SURROUND AND CONSOLE/ DOOR SWITCH PLATES OUTSIDE MIRROR COVERS IN: $1,425.00 VISIBLE CARBON FIBRE (DEALER INSTALLED) HIGH WING SPOILER, CARBON: $1,385.00 FLASH-PAINTED (DEALER INSTALLED) 19" FRONT & 20" REAR 5-OPEN: $1,295.00 SPOKE CARBON FLASH PAINTED ALUM. WHEELS W/MACHINED EDGE HYPERSONIC GREY METALLIC: $995.00 BRIGHT RED PAINTED BRAKE: $810.00 CALIPERS CUSTOM INTERIOR TRIM AND SEAT: $800.00 COMBINATION OVERRIDE ADRENALINE RED CUSTOM LEATHER: $610.00 STITCH PREMIUM CARPETED FLOOR MATS: $290.00 (DEALER INSTALLED) JAKE LOGO WHEEL CENTRE CAPS: $260.00 (DEALER INSTALLED) BATTERY PROTECTION PACKAGE: $115.00 TOTAL OPTIONS/TOTAL EQUIPEMENT: $25,145.00 WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA. As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899. All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic. *Favorit Motors shall not be held liable for any errors or omissions pertaining to information provided (whether orally, in writing, or in digital image form) on this website, included but not limited to: year, make, model, vehicle options (both hardware and software), vehicle condition, vehicle trim, accessories, mileage. Client is solely responsible for performing appropriate due diligence as it pertains to any and all information regarding the type, condition, options, vehicle trim, status, and history of vehicle before completing a transaction. The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.
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