2023 Ford Bronco Sport
BIG BEND* 4X4* BACK UP CAMERA* HEATED SEATS*
Location
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
416-879-7113
$26,450
+ taxes & licensing
Used
62,952KM
Other / Unsure Condition
VIN 3FMCR9B69PRD93947
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 5-door
- Mileage 62,952 KM
Vehicle Description
Topnotch Auto Sales Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable used car? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
With over 14 years in business, we prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Call or Text: 416-879-7113
Browse online: tnautosalesinc.com
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Roll Stability Control
Front Seatbelt Pretensioners
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black roof rails
Solar-tinted glass
Active grille shutters
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Mechanical
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
3.80 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Premium cloth upholstery
Auxiliary Oil Cooler
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Urethane steering wheel trim
Led Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Emergency braking preparation
Hill holder control
Driver attention alert system
Humidity/dewpoint sensors
Capless fuel filler system
Programmable safety key
Lane deviation sensors
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIAMETER 23 MM REAR STABILIZER BAR
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
SYNC INFOTAINMENT
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
FLAT REAR SEAT FOLDING
MANUAL FLIP-UP LIFTGATE WINDOW
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
16.2 STEERING RATIO
DIAMETER 27 MM FRONT STABILIZER BAR
CARGO AREA RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
REAR CAMERA SYSTEM WASHER
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
HOTSPOT WI-FI
FORDPASS CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
