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2023 Hyundai Sonata
SPORT /SUEDE /SUNROOF /NAVI /REAR CAM /BOSE
2023 Hyundai Sonata
SPORT /SUEDE /SUNROOF /NAVI /REAR CAM /BOSE
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
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Used
85,277KM
Other / Unsure Condition
VIN KMHL44J27PA304063
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1241
- Mileage 85,277 KM
Vehicle Description
2023 Hyundai Sonata Sport, 1.6L Turbocharged 4-cylinder engine, 180 horsepower, 8-speed automatic transmission, Front-Wheel Drive (FWD), Sport trim package, 18-inch alloy wheels, LED headlights, LED daytime running lights, Smart Key with push-button start, Remote start, Heated front seats, Heated steering wheel, Dual-zone automatic climate control, Power driver's seat, Leather-wrapped steering wheel, Sport interior accents, 12.3-inch digital instrument cluster, 10.25-inch touchscreen infotainment system, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth hands-free connectivity, USB charging ports, SiriusXM capability, Bose premium sound system, Rearview camera, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Forward Collision-Avoidance Assist with pedestrian detection, Adaptive Cruise Control with Stop & Go, Driver Attention Warning, Highway Driving Assist, Proximity key entry, Split-folding rear seats, Spacious trunk, Excellent fuel economy, Turbocharged performance, Well-maintained, Clean and stylish midsize sedan, Smooth and comfortable ride, Loaded with advanced safety and technology features.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Safety
Rear Side Airbags
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
REAR AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
Interior
rear window defogger
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Chrome Interior Accents
Door courtesy lights
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Variable intermittent front wipers
Suspension
Independent front suspension classification
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Led Headlights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
130 AMPS ALTERNATOR
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
1 SUBWOOFER
ALUMINUM FOOT PEDAL TRIM
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
BOSE PREMIUM BRAND
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
3 REAR HEADRESTS
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
FAUX SUEDE UPHOLSTERY ACCENTS
BLUE LINK INFOTAINMENT
6 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
11 TOTAL SPEAKERS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
POWER PANORAMIC MOONROOF / SUNROOF
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
TIRE SEALANT SPARE TIRE KIT
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
400 WATTS
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSOR-ACTIVATED REAR TRUNK/LIFTGATE
MYHYUNDAI WITH BLUE LINK SMART DEVICE APP COMPATIB
USB FRONT POWER OUTLET(S)
PAINTED ALUMINUM ALLOY WHEELS
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BLACK MIRROR COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
12.3 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
BLACK ROCKER PANEL COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
USB-C REAR POWER OUTLET(S)
INTERSECTION/JUNCTION TURN AUTOMATIC EMERGENCY BRA
INTERSECTION/JUNCTION TURN PRE-COLLISION WARNING S
PHONE AS A KEY SMART DEVICE APP FUNCTION
BODY-COLOR WITH CHROME ACCENTS DOOR HANDLE COLOR
10.25 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
ENGINE START/CABIN PRECONDITIONING SMART DEVICE AP
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Email Dynamic Fine Motors
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$CALL
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2023 Hyundai Sonata