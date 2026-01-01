$42,950+ taxes & licensing
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2023 Toyota Highlander
PLATINUM /7 PASSENGER /FULLY LOADED
2023 Toyota Highlander
PLATINUM /7 PASSENGER /FULLY LOADED
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$42,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
91,499KM
Other / Unsure Condition
VIN 5TDKDRBH3PS005334
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1262
- Mileage 91,499 KM
Vehicle Description
2023 Toyota Highlander Platinum AWD, 2.4L turbocharged 4-cylinder engine, 8-speed automatic transmission, all-wheel drive, 7-passenger seating, premium leather-trimmed seats, heated and ventilated front seats, heated second-row captain's chairs, power-adjustable front seats with driver memory, panoramic moonroof, 12.3-inch touchscreen infotainment system, 12.3-inch digital gauge cluster, factory navigation system, Apple CarPlay, Android Auto, JBL premium audio system, wireless charging pad, head-up display, 360-degree panoramic view monitor, digital rearview mirror, adaptive cruise control, lane departure alert with steering assist, lane tracing assist, blind spot monitoring, rear cross-traffic alert, front and rear parking sensors, pre-collision system with pedestrian detection, automatic high beams, power liftgate, hands-free liftgate operation, tri-zone automatic climate control, remote start capability, keyless entry with push-button start, rain-sensing windshield wipers, LED headlights, LED daytime running lights, LED fog lights, 20-inch alloy wheels, roof rails, heated steering wheel, power-folding exterior mirrors, rear sunshades, multiple USB charging ports, Toyota Safety Sense 2.5 , premium Platinum trim, spacious and versatile family SUV, excellent towing capability, advanced safety and driver-assistance technology.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Door courtesy lights
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Suspension
Independent front suspension classification
Comfort
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Electric power steering
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Heated Side Mirrors
Rear Seatbelt Pretensioners
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Led Headlights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
3 THIRD ROW HEADRESTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
GRACENOTE INTERNET RADIO APP
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
FLAT REAR SEAT FOLDING
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING
THIRD ROW REAR VENTS
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
SIMULATED ALLOY DOOR TRIM
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
GROCERY BAG HOLDER STORAGE
REAR ASSIST HANDLE
SPLIT THIRD ROW SEAT FOLDING
IN FLOOR STORAGE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
REAR CAMERA SYSTEM WASHER
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
WIRELESS ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
PASSENGER FRONT SEAT CUSHION AIRBAGS
HOTSPOT WI-FI
TOYOTA CONNECTED SERVICES SMART DEVICE APP COMPATI
SECURITY EVENT/COLLISION ALERT SMART DEVICE APP FU
USB FRONT POWER OUTLET(S)
IN DASH STORAGE
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
TOYOTA AUDIO MULTIMEDIA INFOTAINMENT
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ORGANIZER TRAY CENTER CONSOLE
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
WIRELESS APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
REAR SEATBELT FORCE LIMITERS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
USB-C FRONT POWER OUTLET(S)
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL REAR AIR CONDITIONING
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
ON DEMAND 4WD TYPE
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
THIRD ROW CUPHOLDERS
THIRD ROW READING LIGHTS
THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS
THIRD ROW EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
40-60 SPLIT BENCH THIRD ROW SEAT TYPE
USB-C REAR POWER OUTLET(S)
BODY-COLOR ROCKER PANEL COLOR
INTERSECTION/JUNCTION TURN AUTOMATIC EMERGENCY BRA
INTERSECTION/JUNCTION TURN PRE-COLLISION WARNING S
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Email Dynamic Fine Motors
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$42,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2023 Toyota Highlander