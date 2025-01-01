Menu
**YEAR-END SPECIAL!** FEATURING : SERIES III, TWIN TURBO V6 POWERED, 4X4, HEADS UP DISPLAY, REAR DVD SCREENS, MASSAGE SEATS, 7 PASSENGER SEATING, FAMCAM, PERFORMANCE LED HEADLIGHTS, MULTICOLOUR AMBIENT LIGHTING, POWER RUNNING BOARDS, COLD DRINK BOX, OFFROAD PAGES, OFFROAD DISPLAYS, MULTI DRIVE AND TERRAIN MODES, HEIGHT ADJUSTABLE SUSPENSION, REMOTE START, DIGITAL GAUGE CLUSTER NAVIGATION DISPLAY, HIGHLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN SILVER ON MATCHING CARAMEL BROWN INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, WOOD TRIMS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED/COOLED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, 360 BACKUP CAMERA, BLIND SPOT CAMERA, PARKING SENSORS, AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, ACTIVE LANE MANAGEMENT, TRAFFIC SIGN ASSIST, NIGHT VISION VIDEO WARNINGS, SIDE DISTANCE WARNING, DROWSY DRIVER ALERT, BLIND SPOT ALERT, AM, FM, SATELLITE, AUX, USB, ALEXA, ANDROIDAUTO, FIRETV, BLUETOOTH, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM MCINTOSH SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER TRUNK, POWER FOLDING SEATS, WINDOW SHADES, WEATHERPROOF TRUNK AND FLOOR MATS, AND MUCH MORE!!! **As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899.** All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic. The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.

2024 Jeep Grand Wagoneer

38,309 KM

$97,995

+ taxes & licensing
2024 Jeep Grand Wagoneer

Series III 4x4|REARDVD|HEADSUP|FAMCAM|MASSAGE|+++

13311272

2024 Jeep Grand Wagoneer

Series III 4x4|REARDVD|HEADSUP|FAMCAM|MASSAGE|+++

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

$97,995

+ taxes & licensing

Used
38,309KM
VIN 1C4SJVGPXRS173595

  • Exterior Colour Silver Zynith
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # O6824
  • Mileage 38,309 KM

**YEAR-END SPECIAL!** FEATURING : SERIES III, TWIN TURBO V6 POWERED, 4X4, HEADS UP DISPLAY, REAR DVD SCREENS, MASSAGE SEATS, 7 PASSENGER SEATING, FAMCAM, PERFORMANCE LED HEADLIGHTS, MULTICOLOUR AMBIENT LIGHTING, POWER RUNNING BOARDS, COLD DRINK BOX, OFFROAD PAGES, OFFROAD DISPLAYS, MULTI DRIVE AND TERRAIN MODES, HEIGHT ADJUSTABLE SUSPENSION, REMOTE START, DIGITAL GAUGE CLUSTER NAVIGATION DISPLAY, HIGHLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN SILVER ON MATCHING CARAMEL BROWN INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, WOOD TRIMS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED/COOLED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, 360 BACKUP CAMERA, BLIND SPOT CAMERA, PARKING SENSORS, AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, ACTIVE LANE MANAGEMENT, TRAFFIC SIGN ASSIST, NIGHT VISION VIDEO WARNINGS, SIDE DISTANCE WARNING, DROWSY DRIVER ALERT, BLIND SPOT ALERT, AM, FM, SATELLITE, AUX, USB, ALEXA, ANDROIDAUTO, FIRETV, BLUETOOTH, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM MCINTOSH SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER TRUNK, POWER FOLDING SEATS, WINDOW SHADES, WEATHERPROOF TRUNK AND FLOOR MATS, AND MUCH MORE!!!


**As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899.** All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic.


The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Favorit Motors

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9
1-877-464-0622

$97,995

+ taxes & licensing>

Favorit Motors

1-877-464-0622

2024 Jeep Grand Wagoneer