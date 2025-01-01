$134,995+ taxes & licensing
2024 Tesla Cybertruck
Cyberbeast|AWD|845HP|FOUNDATION|FULLSELFDRIVING|++
Location
Favorit Motors
100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9
1-877-464-0622
$134,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Stainless Steel
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Electric
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Mileage 14,885 KM
Vehicle Description
**FALL SPECIAL!** - - > | NO LUXURY TAX | < - - FULLY ELECTRIC, FEATURING : 845 HORSEPOWER CYBERBEAST, FOUNDATION SERIES, FULL SELF DRIVING CAPABILITY, MATTE BLACK WRAP, FULL GLASS PANORAMIC ROOF, MULTICOLOUR AMBIENT LIGHTING, MULTI DRIVE MODES, BEAST MODE, OFFROAD MODE, TRAILER MODE, OFFROAD DISPLAYS, REAR INFOTAINMENT TOUCHSCREEN, MULTI HEIGHT SUSPENSION, HIGHLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN SILVER WITH MATTE BLACK WRAP ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED VEGAN LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, MULTI VIEW BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, TRAFFIC AWARE CRUISE CONTROL, FULL SELF DRIVING SUPERVISED, FORWARD COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE AVOIDANCE, AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, OBSTACLE AWARE ACCELERATION, AM, FM, SATELLITE, LIVEONE, CARAOKE, TIDAL, APPLEMUSIC, SPOTIFY, APPLEPODCASTS, AUDIBLE, AMAZONMUSIC, YOUTUBEMUSIC, TUNEIN, BLUETOOTH, NETFLIX, YOUTUBE, TWITCH, TOYBOX, ARCADE GAMES, ROMANCE MODE, WEB BROWSER, PREMIUM HIFI IMMERSIVE SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER FRUNK, POWER ROLLING TONNEAU COVER, POWER TAILGATE LOWERING, WEATHERPROOF FLOORMATS, AND MUCH MORE!!!
**As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899.** All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic.
The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
