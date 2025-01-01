$42,950+ taxes & licensing
2025 Mazda CX-90
GS-L MHEV 3.3 TURBO PREMIUM SPORT/ 7-PASSENGER/ LO
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
Used
9,323KM
Other / Unsure Condition
VIN JM3KKCHD3S1200662
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1103
- Mileage 9,323 KM
Gorgeous LIKE-NEW 2025 Mazda CX-90 MHEV GS-L equipped with captain seats, leather, sunroof, carplay, navigation, blind spot sensors, and more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Safety brake pedal system
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
Trip Odometer
Compass
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
HEAD-UP DISPLAY
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Front overhead console
Mechanical
Tow/Haul Mode
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
Drive mode selector
3.69 axle ratio
Trim
Leather upholstery
Leather shift knob trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Black roof rails
Additional Features
4-Wheel ABS
SURROUND SOUND
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
trailer stability control
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Led Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Regenerative braking system
Front struts
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Driver attention alert system
Touch-sensitive controls
Humidity/dewpoint sensors
Digital Sound Processing
Lane deviation sensors
Hidden exhaust
Check rear seat reminder
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
PANDORA INTERNET RADIO APP
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
Customizable instrument cluster
1 SUBWOOFER
17.1 STEERING RATIO
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
BOSE PREMIUM BRAND
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3.3 TURNS LOCK-TO-LOCK
FLAT REAR SEAT FOLDING
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
11 TOTAL SPEAKERS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
SIDE WINDOW SUNSHADE
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
THIRD ROW REAR VENTS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MEMORY CARD NAVIGATION SYSTEM
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
Vehicle exit safety system
Lane keeping assist with blind spot integration
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
WIRELESS ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
Mild hybrid system
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
HOTSPOT WI-FI
PAINTED ALUMINUM ALLOY WHEELS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
ADAPTIVE SPEED LIMITING TRAFFIC SIGN RECOGNITION
HEAD-ON COLLISION AVOIDANCE EVASIVE STEERING ASSIS
MYMAZDA SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
2025 Mazda CX-90