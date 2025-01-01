Menu
<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE-CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>1994 BMW 740IL HAS LANDED.  4.0L 8 CYLINDER PRODUCING OVER 286HP AND 295LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON TAN INTERIOR.<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>FULLY LOADED WITH, CRUISE CONTROL, POWER MEMORY FRONT SEATS, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), BLUETOOTH, UPGRADED SOUND SYSTEM, FOG LIGHTS, TRIP COMPUTER, BMW LANDLINE TELEPHONE, SUNROOF, REAR SUNSHADE, DUAL CLIMATE CONTROL, BMW DRIVE MODE (SPORT, NORMAL & SNOW), PREMIUM 17 INCH ORIGINAL ALPINA C94 WHEELS, CLASSIC GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  </span></p><p class=MsoNormal><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>TEXT OR CALL:</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

1994 BMW 740iL

209,197 KM

$24,995

+ taxes & licensing
12904748

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

Sold As Is

This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.
Sale

$24,995

+ taxes & licensing

Used
209,197KM
Excellent Condition
VIN WBAGD8320RDE91187

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Tan
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 209,197 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels

Power Options

Power Mirrors
Power Driver's Seat

Interior

Cruise Control

Seating

Heated Seats
Leather Seats

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Bluetooth

