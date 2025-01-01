$24,995+ taxes & licensing
1994 BMW 740iL
LWB|HEATED SEATS|BLUETOOTH|CLEAN CARFAX|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
Sold As Is
$24,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Tan
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 209,197 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE-CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
1994 BMW 740IL HAS LANDED. 4.0L 8 CYLINDER PRODUCING OVER 286HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON TAN INTERIOR. FULLY LOADED WITH, CRUISE CONTROL, POWER MEMORY FRONT SEATS, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), BLUETOOTH, UPGRADED SOUND SYSTEM, FOG LIGHTS, TRIP COMPUTER, BMW LANDLINE TELEPHONE, SUNROOF, REAR SUNSHADE, DUAL CLIMATE CONTROL, BMW DRIVE MODE (SPORT, NORMAL & SNOW), PREMIUM 17 INCH ORIGINAL ALPINA C94 WHEELS, CLASSIC GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
Vehicle Features
905-338-7707