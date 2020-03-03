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2005 Lexus RX 330

ultra permium-navi-DVD-backup cam

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2005 Lexus RX 330

ultra permium-navi-DVD-backup cam

Location

Oakville Autos

595 Speers Rd, Oakville, ON L6K 2G4

905-844-7100

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$8,990

+ taxes & licensing

  • 151,200KM
  • Used
  • Good Condition
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  • Listing ID: 4799454
  • Stock #: 4141
  • VIN: 2t2ha31u85c084919
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

*** VALID SAFETY CERTIFICATE (CERTIFIED)***

We are Located ***595 SPEERS RD OAKVILLE, ONTARIO***

INCLUDED IN THE ASKING PRICE:     

* VALID SAFETY CERTIFICATE (CERTIFIED)

* A FREE (24 MONTH 24,000 KMS) POWER TRAIN WARRANTY $1000 PER CLAIM UPTO PURCHASE VALUE OF CAR $250 DEDUCTIBLE $39 ACTIVATION FEE

*CARPROOF REPORT WITH EVERY VEHICLE

ASKING PRICE DOES NOT INCLUDE HST AND LICENSING CHARGES.

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Office: 905-844-7100

Sam:   416-805-7500

Rob:    416-990-5016

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Cassette
  • AM/FM Radio
  • DVD / Entertainment
  • CD Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Locks
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Knee Air Bag
  • Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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