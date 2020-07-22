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THIS BEAUTIFUL 2009 BMW X5 30i HAS LANDED. 3.0L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 260HP AND 225LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, BACK UP CAMERA, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, HILL ASSIST, AUTO HEADLIGHTS, PREMIUM POWER LEATHER SEATS, PREMIUM BMW WHEELS, BLUETOOTH PHONE, BMW I-DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. X-DRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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