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THIS BEAUTIFUL 2009 LEXUS IS 250 AWD HAS LANDED. 2.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 204HP AND 185LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, POWER SUNROOF, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM LEXUS 17 INCH RIMS, PREMIUM LEXUS SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH PHONE, LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. LEXUS ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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