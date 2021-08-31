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2009 Lexus IS 250

195,664 KM

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S.S. Auto Group

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2009 Lexus IS 250

2009 Lexus IS 250

AWD|NAV|BACK UP CAMERA|HEATED SEATS|SUNROOF|

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2009 Lexus IS 250

AWD|NAV|BACK UP CAMERA|HEATED SEATS|SUNROOF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

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195,664KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7780245
  • Stock #: 800-016
  • VIN: JTHCK262292029768

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 195,664 KM

Vehicle Description

***TRADE IN SPECIAL***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2009 LEXUS IS 250 AWD HAS LANDED. 2.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 204HP AND 185LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, POWER SUNROOF, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM LEXUS 17 INCH RIMS, PREMIUM LEXUS SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH PHONE, LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. LEXUS ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Warranty Available
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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