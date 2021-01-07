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2009 Mercedes-Benz B200

108,163 KM

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S.S. Auto Group

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2009 Mercedes-Benz B200

2009 Mercedes-Benz B200

PANO ROOF|HEATED SEATS|2 SETS OF TIRES|

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2009 Mercedes-Benz B200

PANO ROOF|HEATED SEATS|2 SETS OF TIRES|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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108,163KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6546915
  • Stock #: 300-065
  • VIN: WDDFH33X59J484385

Vehicle Details

  • Exterior Colour Olive
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 108,163 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2009 MERCEDES BENZ B200 HAS LANDED. 2.0L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 134HP AND 136LB/FT OF TORQUE. OLIVE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, INCLUDES SUMMER AND WINTER TIRES, PREMIUM MERCEDES SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, COMFORT), AUXILIARY INPUT AND BLUETOOTH, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, POWER WINDOWS, PREMIUM MERCEDES 16 INCH ALLOY WHEELS, AUTO LIGHTS, KEYLESS ACCESS, 6 DISC CD CHANGER, MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Split Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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