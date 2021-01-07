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THIS BEAUTIFUL 2009 MERCEDES BENZ B200 HAS LANDED. 2.0L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 134HP AND 136LB/FT OF TORQUE. OLIVE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, INCLUDES SUMMER AND WINTER TIRES, PREMIUM MERCEDES SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, COMFORT), AUXILIARY INPUT AND BLUETOOTH, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, POWER WINDOWS, PREMIUM MERCEDES 16 INCH ALLOY WHEELS, AUTO LIGHTS, KEYLESS ACCESS, 6 DISC CD CHANGER, MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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