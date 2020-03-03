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2010 BMW 335i

XDRIVE|COUPE|AWD|BLUETOOTH|HEATED SEATS|M3 RIMS

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2010 BMW 335i

XDRIVE|COUPE|AWD|BLUETOOTH|HEATED SEATS|M3 RIMS

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$10,488

+ taxes & licensing

  • 149,470KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4796937
  • Stock #: 100-586
  • VIN: WBAWC7C5XAE270761
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
Passengers
4

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

**TRADE-IN SPECIAL**

 

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $799, IF NOT CERTIFIED PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNFIT/AS IS.

 

CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

BEAUTIFUL 2010 BMW 335I X-DRIVE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH AFTERMARKET SCREEN, SPORT DRIVE MODE, PREMIUM BMW M3 STYLE RIMS, AUTOMATIC HID HEADLIGHTS, HEATED SEATS, HEATED STEERING, BMW SPORT BUCKET LEATHER SEATS, POWER SUNROOF, POWER SEATS, MEMORY SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. X-DRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Turbocharged
  • Telematics
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • HD Radio
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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