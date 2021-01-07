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2011 BMW 328i

103,222 KM

Details Description Features

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2011 BMW 328i

2011 BMW 328i

XDRIVE AWD|NAV|ONE OWNER|PARK SENSORS|NO ACCIDENT|

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2011 BMW 328i

XDRIVE AWD|NAV|ONE OWNER|PARK SENSORS|NO ACCIDENT|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

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103,222KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6501271
  • Stock #: 100-135
  • VIN: WBAPK7C58BF085966

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 103,222 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.

 

THIS BEAUTIFUL 2011 BMW 328I XDRIVE HAS LANDED. 3.0L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 230HP AND 200LB/FT OF TORQUE. SLIVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP SENSORS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTIPLE DRIVE MODES (MANUAL, NORMAL, SPORT), POWER SUNROOF, PREMIUM BMW 17 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, NEW GENERATION BMW I DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. X-DRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
HD Radio
Premium Synthetic Seats
Brake Actuated Limited Slip Differential

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