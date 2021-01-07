+ taxes & licensing
647-886-8182
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
+ taxes & licensing
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.
THIS BEAUTIFUL 2011 BMW 328I XDRIVE HAS LANDED. 3.0L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 230HP AND 200LB/FT OF TORQUE. SLIVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP SENSORS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTIPLE DRIVE MODES (MANUAL, NORMAL, SPORT), POWER SUNROOF, PREMIUM BMW 17 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, NEW GENERATION BMW I DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. X-DRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3