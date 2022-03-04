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2011 BMW 328i

128,787 KM

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2011 BMW 328i

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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128,787KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8458311
  • Stock #: 100-0176
  • VIN: WBAPK7C58BF197179

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,787 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2011 BMW 335I XDRIVE HAS LANDED. 3.0L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 230HP AND 200LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, PREMIUM BMW 17 INCH WHEELS, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, SPORT, MANUAL), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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