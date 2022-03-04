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647-886-8182
2011 BMW 328i
XDRIVE NAV|BACK UP|BT AUDIO|SUNROOF|ACCIDENT FREE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$12,487
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8458311
- Stock #: 100-0176
- VIN: WBAPK7C58BF197179
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Brown
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 128,787 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2011 BMW 335I XDRIVE HAS LANDED. 3.0L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 230HP AND 200LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, PREMIUM BMW 17 INCH WHEELS, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, SPORT, MANUAL), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
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