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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
BEAUTIFUL 2011 BMW 335I 6 SPEED MANUAL CONVERTIBLE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, AUTO HEADLIGHTS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, CRUISE CONTROL, NEW GENERATION BMW I-DRIVE ENTERTAINMENT SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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