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THIS BEAUTIFUL 2011 FORD ESCAPE XLT HAS LANDED. 2.5L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 171HP AND 171LB/FT OF TORQUE. 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH CRUISE CONTROL, SYNC MICROSOFT, PREMIUM FORD SOUND SYSTEM, PREMIUM FORD 16 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION FORD MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS. VEHICLE CAN BE CERTIFIED AT YOUR OWN EXPENSE.
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