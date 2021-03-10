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2011 Ford Escape

183,339 KM

Details Description Features

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2011 Ford Escape

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XLT |5 SPEED|ACCIDENT FREE| **TRADE IN SPECIAL**

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2011 Ford Escape

XLT |5 SPEED|ACCIDENT FREE| **TRADE IN SPECIAL**

Location

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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183,339KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6736802
  • Stock #: 2000-005
  • VIN: 1FMCU0D70BKA59318

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 183,339 KM

Vehicle Description

***TRADE IN SPECIAL***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2011 FORD ESCAPE XLT HAS LANDED. 2.5L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 171HP AND 171LB/FT OF TORQUE. 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH CRUISE CONTROL, SYNC MICROSOFT, PREMIUM FORD SOUND SYSTEM, PREMIUM FORD 16 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION FORD MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS. VEHICLE CAN BE CERTIFIED AT YOUR OWN EXPENSE.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Luggage Rack
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Proximity Key
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Warranty Available
Privacy Glass
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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