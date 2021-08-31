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2011 Mercedes-Benz E350

129,471 KM

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2011 Mercedes-Benz E350

2011 Mercedes-Benz E350

4-MATIC NAV|PARKING ASSIST|ANTI COL.|LANE DEP|

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2011 Mercedes-Benz E350

4-MATIC NAV|PARKING ASSIST|ANTI COL.|LANE DEP|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

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129,471KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7911687
  • Stock #: 300-078
  • VIN: WDDHF8HB8BA392668

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 129,471 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2011 MERCEDES BENZ E350 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 268HP AND 258LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING SENSORS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DISTRONIC PLUS STEERING ASSIST, PRE-SAFE ANTI COLLISION, ATTENTION ASSIST, LANE KEEP ASSIST, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, REAR POWER PRIVACY SHADES, AMG STYLING PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, RIMS, ETC) MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SPORT, TIPTRONIC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION MERCEDES BENZ MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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