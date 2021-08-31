+ taxes & licensing
647-886-8182
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
+ taxes & licensing
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2011 MERCEDES BENZ E350 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 268HP AND 258LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING SENSORS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DISTRONIC PLUS STEERING ASSIST, PRE-SAFE ANTI COLLISION, ATTENTION ASSIST, LANE KEEP ASSIST, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, REAR POWER PRIVACY SHADES, AMG STYLING PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, RIMS, ETC) MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SPORT, TIPTRONIC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION MERCEDES BENZ MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3