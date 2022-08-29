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647-886-8182
2011 Mercedes-Benz GLK350
|NAV|360 PARK ASSIST|PANO ROOF|ACCIDENT-FREE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$11,495
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9286396
- Stock #: 300-093
- VIN: WDCGG8HB3BF565366
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 156,092 KM
Vehicle Description
***LOCAL TRADE-IN SPECIAL***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.
THIS BEAUTIFUL 2011 MERCEDES BENZ GLK350 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 268HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING SENSORS, PREMIUM SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, AMG STYLING PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, RIMS, ETC) MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SPORT, TIPTRONIC), PREMIUM MERCEDES 20 INCH WHEELS, BLUETOOTH, POWER TRUNK, KEYLESS ACCESS, TOW PACKAGE, NEW GENERATION MERCEDES BENZ MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
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