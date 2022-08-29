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2011 Mercedes-Benz GLK350

156,092 KM

Details Description Features

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S.S. Auto Group

647-886-8182

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2011 Mercedes-Benz GLK350

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2011 Mercedes-Benz GLK350

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Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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156,092KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9286396
  • Stock #: 300-093
  • VIN: WDCGG8HB3BF565366

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 156,092 KM

Vehicle Description

***LOCAL TRADE-IN SPECIAL***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2011 MERCEDES BENZ GLK350 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 268HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING SENSORS, PREMIUM SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, AMG STYLING PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, RIMS, ETC) MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SPORT, TIPTRONIC), PREMIUM MERCEDES 20 INCH WHEELS, BLUETOOTH, POWER TRUNK, KEYLESS ACCESS, TOW PACKAGE, NEW GENERATION MERCEDES BENZ MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
ACCIDENT-FREE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Trailer Hitch
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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