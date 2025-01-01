Menu
<div><span style=font-size: 1em;>#CERTIFIED</span><br></div><div>#CREW CAB</div><div>#V8 POWER </div><div>#WARRANTY AVAILABLE</div><div>#AGGRESIVE PRO-4X STYLE </div><div><br></div><div> 2011 NISSAN TITAN S </div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;>- 159,000 KMS </span></div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;> NICE AND CLEAN TRUCK READY FOR SALE NOT MANY LEFT IN THIS AGGRESSIVE STYLE</span></div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;>FEATURES & HIGHLIGHTS:     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    5.6L V8 ENGINE  </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    CREW CAB – FULL-SIZE REAR DOORS     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    AUTOMATIC TRANSMISSION     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    BLUETOOTH CONNECTIVITY    </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    AIR CONDITIONING     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    SUNROOF     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    UNDERCOATING UNDERNEATH    </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    BLUETOOTH CONNECTIVITY     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    CRUISE CONTROL     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    BEDLINER     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    TRAILER HITCH   </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    AM/FM/CD AUDIO SYSTEM     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    POWER WINDOWS & LOCKS     </span></div><div><span style=font-size: 1em;>•    HEATED SEATS BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE! </span></div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;>##FREE CARFAX REPORT AVAILABLE WITH EVERY VEHICLE 📞 Contact us today to book your appointment for viewing & test drive. 📍 TERMINAL MOTORS 📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON 📞 (416) 527‑0101</span></div>

2011 Nissan Titan

159,000 KM

$15,995

+ taxes & licensing
Pro-4X

Pro-4X

13317554

2011 Nissan Titan

Pro-4X

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,995

+ taxes & licensing

Used
159,000KM
VIN 1N6AA0EC8BN307293

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 159,000 KM

Vehicle Description

#CERTIFIED
#CREW CAB#V8 POWER #WARRANTY AVAILABLE#AGGRESIVE PRO-4X STYLE 
 2011 NISSAN TITAN S 
- 159,000 KMS 
 NICE AND CLEAN TRUCK READY FOR SALE NOT MANY LEFT IN THIS AGGRESSIVE STYLE
FEATURES & HIGHLIGHTS:
    •    5.6L V8 ENGINE
 •    CREW CAB – FULL-SIZE REAR DOORS
    •    AUTOMATIC TRANSMISSION
    •    BLUETOOTH CONNECTIVITY
   •    AIR CONDITIONING
    •    SUNROOF
    •    UNDERCOATING UNDERNEATH
   •    BLUETOOTH CONNECTIVITY
    •    APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO
    •    CRUISE CONTROL
    •    BEDLINER
    •    TRAILER HITCH   •    AM/FM/CD AUDIO SYSTEM
    •    POWER WINDOWS & LOCKS
    •    HEATED SEATS

BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE! 
##FREE CARFAX REPORT AVAILABLE WITH EVERY VEHICLE

📞 Contact us today to book your appointment for viewing & test drive.

📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON
📞 (416) 527‑0101

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Sliding Rear Window
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101

$15,995

+ taxes & licensing>

Terminal Motors

416-527-0101

2011 Nissan Titan