$15,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2011 Nissan Titan
Pro-4X
2011 Nissan Titan
Pro-4X
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$15,995
+ taxes & licensing
Used
159,000KM
VIN 1N6AA0EC8BN307293
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 159,000 KM
Vehicle Description
#CERTIFIED
#CREW CAB#V8 POWER #WARRANTY AVAILABLE#AGGRESIVE PRO-4X STYLE
2011 NISSAN TITAN S
- 159,000 KMS
NICE AND CLEAN TRUCK READY FOR SALE NOT MANY LEFT IN THIS AGGRESSIVE STYLE
FEATURES & HIGHLIGHTS:
• 5.6L V8 ENGINE
• CREW CAB – FULL-SIZE REAR DOORS
• AUTOMATIC TRANSMISSION
• BLUETOOTH CONNECTIVITY
• AIR CONDITIONING
• SUNROOF
• UNDERCOATING UNDERNEATH
• BLUETOOTH CONNECTIVITY
• APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO
• CRUISE CONTROL
• BEDLINER
• TRAILER HITCH • AM/FM/CD AUDIO SYSTEM
• POWER WINDOWS & LOCKS
• HEATED SEATS
BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
##FREE CARFAX REPORT AVAILABLE WITH EVERY VEHICLE
📞 Contact us today to book your appointment for viewing & test drive.
📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON
📞 (416) 527‑0101
#CREW CAB#V8 POWER #WARRANTY AVAILABLE#AGGRESIVE PRO-4X STYLE
2011 NISSAN TITAN S
- 159,000 KMS
NICE AND CLEAN TRUCK READY FOR SALE NOT MANY LEFT IN THIS AGGRESSIVE STYLE
FEATURES & HIGHLIGHTS:
• 5.6L V8 ENGINE
• CREW CAB – FULL-SIZE REAR DOORS
• AUTOMATIC TRANSMISSION
• BLUETOOTH CONNECTIVITY
• AIR CONDITIONING
• SUNROOF
• UNDERCOATING UNDERNEATH
• BLUETOOTH CONNECTIVITY
• APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO
• CRUISE CONTROL
• BEDLINER
• TRAILER HITCH • AM/FM/CD AUDIO SYSTEM
• POWER WINDOWS & LOCKS
• HEATED SEATS
BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
##FREE CARFAX REPORT AVAILABLE WITH EVERY VEHICLE
📞 Contact us today to book your appointment for viewing & test drive.
📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON
📞 (416) 527‑0101
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Sliding Rear Window
Privacy Glass
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Convenience
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Seating
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Terminal Motors
2017 RAM 1500 OUTDOORSMAN 98,000 KM $24,995 + tax & lic
2018 Kia Stinger GT Limited 124,000 KM $25,995 + tax & lic
2012 Mercedes-Benz C-Class C 350 137,000 KM $14,995 + tax & lic
Email Terminal Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
$15,995
+ taxes & licensing>
Terminal Motors
416-527-0101
2011 Nissan Titan