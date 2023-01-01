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2012 Audi A3

81,993 KM

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2012 Audi A3

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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  2. 1691251831
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81,993KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10271898
  • Stock #: 200-200
  • VIN: WAUMFCFM0CA132814

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 81,993 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2012 AUDI A3 2.0T QUATTRO S-LINE HAS LANDED. 2.0L TFSI TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. FULLY LOADED WITH PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, PREMIUM SOUND SYSTEM, S LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), POWER SUNROOF TILT, AUTO LED LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, LEATHER SEATS, PREMIUM 18 INCH WHEELS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, KEYLESS REMOTE ACCESS, AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

S-LINE PACKAGE
FULLYY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Power Outlet

Additional Features

Turbocharged
Bluetooth Connection

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