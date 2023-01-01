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647-886-8182
2012 Audi A3
S-LINE|QUATTRO|2.0T|PANO ROOF|LOW KMS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$14,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10271898
- Stock #: 200-200
- VIN: WAUMFCFM0CA132814
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 81,993 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2012 AUDI A3 2.0T QUATTRO S-LINE HAS LANDED. 2.0L TFSI TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. FULLY LOADED WITH PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, PREMIUM SOUND SYSTEM, S LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), POWER SUNROOF TILT, AUTO LED LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, LEATHER SEATS, PREMIUM 18 INCH WHEELS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, KEYLESS REMOTE ACCESS, AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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