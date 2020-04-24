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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARPROOF REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
BEAUTIFUL 2012 AUDI A3 S-LINE PROGRESSIV PACKAGE JUST LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PANORAMIC SUN/MOON ROOF, HEATED SEATS, POWER ADJUSTABLE SEATS, S-LINE STYLING PACKAGE, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, S TRONIC TRANSMISSION, SPORT DRIVE MODE, CRUISE CONTROL, AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, UNCERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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600 YORK STREET UNIT # 2
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