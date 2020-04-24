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2012 Audi A3

S LINE|QUATTRO|S TRONIC|PANO ROOF|HEATED SEATS|

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2012 Audi A3

S LINE|QUATTRO|S TRONIC|PANO ROOF|HEATED SEATS|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$10,995

+ taxes & licensing

  • 97,834KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4910511
  • Stock #: 200-086
  • VIN: WAUMFCFMXCA075215
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.  CARPROOF REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

BEAUTIFUL 2012 AUDI A3 S-LINE PROGRESSIV PACKAGE JUST LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PANORAMIC SUN/MOON ROOF, HEATED SEATS, POWER ADJUSTABLE SEATS, S-LINE STYLING PACKAGE, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, S TRONIC TRANSMISSION, SPORT DRIVE MODE, CRUISE CONTROL, AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, UNCERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Rear Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Dual Moonroof
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Turbocharged
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Bluetooth Connection
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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