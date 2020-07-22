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2012 Audi A6

147,922 KM

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2012 Audi A6

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3.0T|DRIVE SELECT|19 INCH S-LINE RIMS|360 SENSORS

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2012 Audi A6

3.0T|DRIVE SELECT|19 INCH S-LINE RIMS|360 SENSORS

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

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147,922KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5414600
  • Stock #: 200-096
  • VIN: WAUBGCFC2CN027079

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 147,922 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2012 AUDI A6 PREMIUM HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 310HP AND 325LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH 360 PARKING SENSORS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER SUNROOF, PREMIUM S-LINE 19” WHEELS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, HEATED REAR SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, AUTO HEADLIGHTS, PREMIUM POWER LEATHER SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, 2 KEYS AND BOOKS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Supercharged
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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