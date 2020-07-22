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2012 Audi A7

102,696 KM

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2012 Audi A7

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

$19,995

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102,696KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5694089
  • Stock #: 200-103
  • VIN: WAUSGCFC0CN009549

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 102,696 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2012 AUDI A7 PRESTIGE PACKAGE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 310HP AND 325LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKTRONIC FRONT/REAR ASSIST, BACK UP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, HEATED AND VENTILATED FRONT SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER REAR SPOILER, POWER SUNROOF, PREMIUM 20 INCH WHEELS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, POWER TRUNK, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Supercharged
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Navigation System
Back-Up Camera
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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