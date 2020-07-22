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THIS BEAUTIFUL 2012 AUDI A7 PRESTIGE PACKAGE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 310HP AND 325LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKTRONIC FRONT/REAR ASSIST, BACK UP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, HEATED AND VENTILATED FRONT SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER REAR SPOILER, POWER SUNROOF, PREMIUM 20 INCH WHEELS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, POWER TRUNK, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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