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2012 Audi S5

119,403 KM

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$19,995

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2012 Audi S5

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2012 Audi S5

6 SPEED|SPORT DIFF|NAV|BLIND SPOT|ACCIDENT FREE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

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119,403KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5670255
  • Stock #: 200-102
  • VIN: WAURVBFR7CA002589

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Red
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 119,403 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2012 AUDI S5 PREMIUM HAS LANDED. 4.2L 8 CYLINDER PRODUCING OVER 354HP AND 325LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR. SUPER RARE 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKTRONIC ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, SPORT DIFFERENTIAL, SPORT AFTERMARKET EXHAUST, PREMIUM BANG AND OLUFSEN SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM 19 INCH RS STYLE WHEELS, PREMIUM S5 BUCKET SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH PHONE, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Panoramic Roof
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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