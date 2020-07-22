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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2012 AUDI S5 PREMIUM HAS LANDED. 4.2L 8 CYLINDER PRODUCING OVER 354HP AND 325LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR. SUPER RARE 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKTRONIC ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, SPORT DIFFERENTIAL, SPORT AFTERMARKET EXHAUST, PREMIUM BANG AND OLUFSEN SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM 19 INCH RS STYLE WHEELS, PREMIUM S5 BUCKET SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH PHONE, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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