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<p>2012 HONDA CIVIC LX WITH SUPER LOW KMS! STILL DRIVES LIKE NEW! LOCAL ONTARIO!! CLEAN CARFAX!! CALL TODAY!!</p><p> </p><p>THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN <strong>ADDITIONAL $690+HST</strong>. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WELL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! </p><p><strong>Financing Options Available!</strong></p><p><strong>TO CALL US 905-339-3330 </strong></p><p>We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2</p><p>PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS</p><p><span style=font-size: 18pt;>TwinOaksAuto.Com</span></p>

2012 Honda Civic

70,000 KM

Details Description Features

$12,990

+ tax & licensing
Make it Yours

2012 Honda Civic

LX

Watch This Vehicle

2012 Honda Civic

LX

Location

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

905-339-3330

  1. 1712251800
  2. 1712251807
  3. 1712251816
  4. 1712251823
  5. 1712251830
  6. 1712251837
  7. 1712251843
  8. 1712251850
  9. 1712251858
  10. 1712251865
  11. 1712251874
  12. 1712251885
  13. 1712251891
  14. 1712251898
  15. 1712251905
  16. 1712251911
  17. 1712251918
  18. 1712251926
  19. 1712251933
  20. 1712251939
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $690

$12,990

+ taxes & licensing

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70,000KM
Used
Good Condition
VIN 2HGFB2F42CH119647

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 70,000 KM

Vehicle Description

2012 HONDA CIVIC LX WITH SUPER LOW KMS! STILL DRIVES LIKE NEW! LOCAL ONTARIO!! CLEAN CARFAX!! CALL TODAY!!

 

THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN ADDITIONAL $690+HST. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WE'LL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! 

Financing Options Available!

TO CALL US 905-339-3330 

We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2

PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS

TwinOaksAuto.Com

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Seating

Heated Seats

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth

Exterior

Automatic Headlights

Additional Features

Wheel Covers
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Twin Oaks Auto

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

Call Dealer

905-339-XXXX

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905-339-3330

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$12,990

+ taxes & licensing

Twin Oaks Auto

905-339-3330

Contact Seller
2012 Honda Civic