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2012 Hyundai Genesis Coupe

129,207 KM

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2012 Hyundai Genesis Coupe

2012 Hyundai Genesis Coupe

2.0T|6 SPEED|PREMIUM PKG|19" WHEELS|AEM EXHAUST|

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2012 Hyundai Genesis Coupe

2.0T|6 SPEED|PREMIUM PKG|19" WHEELS|AEM EXHAUST|

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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129,207KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6463966
  • Stock #: 700-006
  • VIN: KMHHT6KD9CU073163

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 129,207 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2012 HYUNDIA GENESIS COUPE PREMIUM PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 210HP AND 223LB/FT OF TORQUE. 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH HEATED SEATS, PREMIUM INFINITY SOUND SYSTEM, AEM QUAD EXHAUST, TRUNK SPOILER, PREMIUM BC FORCED 19 INCH BLACK WHEELS, VIPER REMOTE STARTED, POWER SUNROOF, YELLOW BRAKE CALIPERS, AUTO LIGHTS, PREMIUM LEATHER BUCKET SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION HYUNDAI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

PREMIUM PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Turbocharged
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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