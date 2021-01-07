2012 Hyundai Genesis Coupe

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THIS BEAUTIFUL 2012 HYUNDIA GENESIS COUPE PREMIUM PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 210HP AND 223LB/FT OF TORQUE. 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH HEATED SEATS, PREMIUM INFINITY SOUND SYSTEM, AEM QUAD EXHAUST, TRUNK SPOILER, PREMIUM BC FORCED 19 INCH BLACK WHEELS, VIPER REMOTE STARTED, POWER SUNROOF, YELLOW BRAKE CALIPERS, AUTO LIGHTS, PREMIUM LEATHER BUCKET SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION HYUNDAI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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