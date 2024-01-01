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<p>SUPER CLEAN 2012 LEXUS RX350! ABSOLUTELY BEAUTIFUL MACHINE! STILL DRIVES LIKE NEW!! INTERIOR MINT!! AWD, LEATHER HEATED/COOLED SEATS, REVERSE CAMERA! CALL TODAY!!!</p><p> </p><p>THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN <strong>ADDITIONAL $690+HST</strong>. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WELL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! </p><p><strong>Financing Options Available!</strong></p><p><strong>TO CALL US 905-339-3330 </strong></p><p>We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2</p><p>PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS</p><p><span style=font-size: 18pt;>TwinOaksAuto.Com</span></p>

2012 Lexus RX 350

197,500 KM

Details Description Features

$12,990

+ tax & licensing
Make it Yours

2012 Lexus RX 350

AWD 4dr

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2012 Lexus RX 350

AWD 4dr

Location

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3

905-339-3330

  1. 1724354150
  2. 1724354156
  3. 1724354162
  4. 1724354169
  5. 1724354180
  6. 1724354189
  7. 1724354198
  8. 1724354207
  9. 1724354216
  10. 1724354224
  11. 1724354232
  12. 1724354241
  13. 1724354249
  14. 1724354257
  15. 1724354266
  16. 1724354275
  17. 1724354283
  18. 1724354290
  19. 1724354297
  20. 1724354305
  21. 1724354312
  22. 1724354320
  23. 1724354327
  24. 1724354334
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $690

$12,990

+ taxes & licensing

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Used
197,500KM
Excellent Condition
VIN 2t2bk1ba4cc138547

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 197,500 KM

Vehicle Description

SUPER CLEAN 2012 LEXUS RX350! ABSOLUTELY BEAUTIFUL MACHINE! STILL DRIVES LIKE NEW!! INTERIOR MINT!! AWD, LEATHER HEATED/COOLED SEATS, REVERSE CAMERA! CALL TODAY!!!

 

THE FULL CERTIFICATION COST OF THIS VEICHLE IS AN ADDITIONAL $690+HST. THE VEHICLE WILL COME WITH A FULL VAILD SAFETY AND 36 DAY SAFETY ITEM WARRANTY. THE OIL WILL BE CHANGED, ALL FLUIDS TOPPED UP AND FRESHLY DETAILED. WE AT TWIN OAKS AUTO STRIVE TO PROVIDE YOU A HASSLE FREE CAR BUYING EXPERIENCE! WE'LL HAVE YOU DOWN THE ROAD QUICKLY!!! 

Financing Options Available!

TO CALL US 905-339-3330 

We are located @ 2470 ROYAL WINDSOR DRIVE (BETWEEN FORD DR AND WINSTON CHURCHILL) OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Y2

PLEASE SEE OUR MAIN WEBSITE FOR MORE PICTURES AND CARFAX REPORTS

TwinOaksAuto.Com

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Rearview Camera

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats

Comfort

Sunroof / Moonroof

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Twin Oaks Auto

Twin Oaks Auto

2470 Royal Windsor Dr, Oakville, ON L6J 7Y3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-339-XXXX

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905-339-3330

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$12,990

+ taxes & licensing

Twin Oaks Auto

905-339-3330

Contact Seller
2012 Lexus RX 350