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2012 Mercedes-Benz C350

4 MATIC AMG PKG|NAV|BLIND SPOT|ACCIDENT FREE|

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2012 Mercedes-Benz C350

4 MATIC AMG PKG|NAV|BLIND SPOT|ACCIDENT FREE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$13,488

+ taxes & licensing

  • 138,008KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4417824
  • Stock #: 300-044
  • VIN: WDDGF8JB5CA634212
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

PRICE INCLUDES SAFETY CERTIFICATION. EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.

CARPROOF REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

BEAUTIFUL 2012 MERCEDES BENZ C350 4 MATIC AMG PACKAGE JUST LANDED. 3.5L V6 PRODUCING OVER 302HP AND 273LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP SENSORS, BACK UP CAMERA, BLIND SPOT MONITORING, LANE DEPARTURE WARNING, ATTENTION ASSIST, HEATED SEATS, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, 18 INCH AMG RIMS, POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, COMFORT ACCESS, SPORT/ECO DRIVE MODES, CRUISE CONTROL, NEW GENERATION MERCEDES-BENZ MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Telematics
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection

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