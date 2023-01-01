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647-886-8182
2012 Mercedes-Benz CLS550
AMG PKG|NAV|BSM|LANE DEP|HK SOUND|DIST+|ATTN ASST|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$17,495
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10487406
- VIN: WDDLJ9BB6CA041301
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Brown
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 4
- Mileage 219,053 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2012 MERCEDES CLS 550 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 4.6L V8 PRODUCING OVER 402HP AND 443LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP, 360 SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, DISTANCE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PRE-SAFE BRAKING, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, MASSAGE SEATS, DYNAMIC SEATS, HEATED SEATS FRONT & REAR, COOLED SEATS, POWER SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG STYLING PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
**VEHICLE IS A LOCAL TRADE IN BEING SOLD AS-IS. YOU CERTIFY – YOU SAVE!! IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS**
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Additional Features
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