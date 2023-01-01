Menu
Account
Sign In
Back

2012 Mercedes-Benz CLS550

219,053 KM

Details Description Features

$17,495

+ tax & licensing
Make it Yours
$17,495

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2012 Mercedes-Benz CLS550

2012 Mercedes-Benz CLS550

AMG PKG|NAV|BSM|LANE DEP|HK SOUND|DIST+|ATTN ASST|

Watch This Vehicle

2012 Mercedes-Benz CLS550

AMG PKG|NAV|BSM|LANE DEP|HK SOUND|DIST+|ATTN ASST|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1696026969
  2. 1696026973
  3. 1696026970
  4. 1696026968
  5. 1696026971
  6. 1696026972
  7. 1696026975
  8. 1696026974
  9. 1696026971
  10. 1696026975
  11. 1696026975
  12. 1696026969
  13. 1696026975
  14. 1696026972
  15. 1696026973
  16. 1696026967
  17. 1696026970
  18. 1696026970
  19. 1696026974
  20. 1696026967
  21. 1696026966
  22. 1696026966
  23. 1696026971
  24. 1696026966
  25. 1696026974
  26. 1696026950
  27. 1696026962
  28. 1696026975
  29. 1696026968
  30. 1696026973
  31. 1696026966
  32. 1696026973
  33. 1696026968
  34. 1696026974
  35. 1696026975
  36. 1696026975
  37. 1696026968
  38. 1696026972
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$17,495

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
219,053KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10487406
  • VIN: WDDLJ9BB6CA041301

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 4
  • Mileage 219,053 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2012 MERCEDES CLS 550 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 4.6L V8 PRODUCING OVER 402HP AND 443LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP, 360 SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, DISTANCE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PRE-SAFE BRAKING, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, MASSAGE SEATS, DYNAMIC SEATS, HEATED SEATS FRONT & REAR, COOLED SEATS, POWER SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AMG STYLING PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

**VEHICLE IS A LOCAL TRADE IN BEING SOLD AS-IS.  YOU CERTIFY – YOU SAVE!!  IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS**

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

AMG
CLS550
2012 MERCEDES BENZ CLS550

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Power Driver Seat

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory
Proximity Key
Power Outlet
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2012 Mercedes-Benz C...
 219,053 KM
$17,495 + tax & lic
2018 Volkswagen Atla...
 143,265 KM
$27,495 + tax & lic
2018 Jaguar XE S |AW...
 123,679 KM
$26,995 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory