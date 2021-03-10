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2012 Mercedes-Benz CLS550

136,338 KM

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2012 Mercedes-Benz CLS550

2012 Mercedes-Benz CLS550

4-MATIC AMG PKG|NAV|BACK UP|BSM|LANE DEP|

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2012 Mercedes-Benz CLS550

4-MATIC AMG PKG|NAV|BACK UP|BSM|LANE DEP|

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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136,338KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6794462
  • Stock #: 300-067
  • VIN: WDDLJ9BB2CA050853

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 4
  • Mileage 136,338 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2012 MERCEDES BENZ CLS550 4-MATIC HAS LANDED. 4.7L TURBOCHARGED 8 CYLINDER PRODUCING OVER 402HP AND 443LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, MASSAGE SEATS, DYNAMIC SEATS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF AND MOONROOF, POWER PRIVACY REAR SHADE, SPORT/COMFORT SUSPENSION, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM MERCEDES AMG 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Seat Memory
Power Driver Seat
Lumbar Support
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Air Suspension
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
HD Radio
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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