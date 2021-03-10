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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2012 MERCEDES BENZ CLS550 4-MATIC HAS LANDED. 4.7L TURBOCHARGED 8 CYLINDER PRODUCING OVER 402HP AND 443LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, MASSAGE SEATS, DYNAMIC SEATS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF AND MOONROOF, POWER PRIVACY REAR SHADE, SPORT/COMFORT SUSPENSION, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM MERCEDES AMG 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
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