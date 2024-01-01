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♦️SAFETY CERTIFIED ♦️ONE OWNER <br><div>♦️NO ACCIDENT ♦️4WD ♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED 2012 NISSAN JUKE SV GAS SAVER 1.6L 4 CYLINDER ENGINE -FULLY DETAILED & SHAMPOOED -WILL COME WITH NEW BRAKES (ROTORS &PADS) -ENGINE OIL CHANGE -TRANSMISSION OIL CHANGE # ONTARIO VEHICLE ONE OWNER SINCE BRAND NEW.. EQUIPPED WITH: -PUSH TO START -KEY LESS ENTRY -HANDS-FREE STEERING WHEEL CONTROLS -AUXILARY INPUT -POWER WINDOWS -A/C -DIGITAL CLIMATE CONTROL -FOG LIGHTS # BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE # FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE # PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS (416) 527 0101 1421 SPEERS RD, OAKVILLE </div>

2012 Nissan Juke

160,000 KM

Details Description

$8,495

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2012 Nissan Juke

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2012 Nissan Juke

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Used
160,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

♦️SAFETY CERTIFIED ♦️ONE OWNER
♦️NO ACCIDENT ♦️4WD
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED

2012 NISSAN JUKE SV
GAS SAVER 1.6L 4 CYLINDER ENGINE

-FULLY DETAILED & SHAMPOOED
-WILL COME WITH NEW BRAKES (ROTORS &PADS)
-ENGINE OIL CHANGE
-TRANSMISSION OIL CHANGE

# ONTARIO VEHICLE ONE OWNER SINCE BRAND NEW..

EQUIPPED WITH:

-PUSH TO START
-KEY LESS ENTRY
-HANDS-FREE STEERING WHEEL CONTROLS
-AUXILARY INPUT
-POWER WINDOWS
-A/C
-DIGITAL CLIMATE CONTROL
-FOG LIGHTS

# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE
# FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE
# PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS
(416) 527 0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE 

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1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

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