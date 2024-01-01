$8,495+ tax & licensing
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2012 Nissan Juke
2012 Nissan Juke
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$8,495
+ taxes & licensing
Used
160,000KM
Excellent Condition
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Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 160,000 KM
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Vehicle Description
♦️SAFETY CERTIFIED ♦️ONE OWNER
♦️NO ACCIDENT ♦️4WD
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED
2012 NISSAN JUKE SV
GAS SAVER 1.6L 4 CYLINDER ENGINE
-FULLY DETAILED & SHAMPOOED
-WILL COME WITH NEW BRAKES (ROTORS &PADS)
-ENGINE OIL CHANGE
-TRANSMISSION OIL CHANGE
# ONTARIO VEHICLE ONE OWNER SINCE BRAND NEW..
EQUIPPED WITH:
-PUSH TO START
-KEY LESS ENTRY
-HANDS-FREE STEERING WHEEL CONTROLS
-AUXILARY INPUT
-POWER WINDOWS
-A/C
-DIGITAL CLIMATE CONTROL
-FOG LIGHTS
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE
# FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE
# PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416) 527 0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
♦️NO ACCIDENT ♦️4WD
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED
2012 NISSAN JUKE SV
GAS SAVER 1.6L 4 CYLINDER ENGINE
-FULLY DETAILED & SHAMPOOED
-WILL COME WITH NEW BRAKES (ROTORS &PADS)
-ENGINE OIL CHANGE
-TRANSMISSION OIL CHANGE
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-KEY LESS ENTRY
-HANDS-FREE STEERING WHEEL CONTROLS
-AUXILARY INPUT
-POWER WINDOWS
-A/C
-DIGITAL CLIMATE CONTROL
-FOG LIGHTS
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# PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES
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TERMINAL MOTORS
(416) 527 0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
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1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
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416-527-0101
2012 Nissan Juke