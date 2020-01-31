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2012 Subaru Impreza

2.0i w/Touring Pkg-sunroof-bluetooth-heated seats

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2012 Subaru Impreza

2.0i w/Touring Pkg-sunroof-bluetooth-heated seats

Location

Oakville Autos

595 Speers Rd, Oakville, ON L6K 2G4

905-844-7100

Contact Seller

$6,990

+ taxes & licensing

  • 181,300KM
  • Used
  • Good Condition
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  • Listing ID: 4667556
  • Stock #: 4147
  • VIN: jf1gpad61cg204516
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Body Style
Wagon
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

*** VALID SAFETY CERTIFICATE (CERTIFIED)*** We are Located ***595 SPEERS RD OAKVILLE, ONTARIO*** INCLUDED IN THE ASKING PRICE:      * VALID SAFETY CERTIFICATE (CERTIFIED) * A FREE (24 MONTH 24,000 KMS) POWER TRAIN WARRANTY $1000 PER CLAIM UPTO PURCHASE VALUE OF CAR $250 DEDUCTIBLE $39 ACTIVATION FEE *CARPROOF REPORT WITH EVERY VEHICLE ASKING PRICE DOES NOT INCLUDE HST AND LICENSING CHARGES. BRING YOUR TRADE-IN FOR SAVINGS!!! WE WILL PROVIDE ACCURATE APPRAISALS AND TOP DOLLARS FOR YOUR TRADE OR IF YOU JUST WANT TO SELL YOUR CAR.... CONTACT OUR SALES TEAM NOW AT: Office: 905-844-7100 Sam:   416-805-7500 Rob:    416-990-5016


Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Spoiler
  • Luggage Rack
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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