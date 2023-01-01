Menu
Account
Sign In
Back

2013 Audi A3

145,256 KM

Details Description Features

$13,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$13,995

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2013 Audi A3

2013 Audi A3

S-LINE|QUATTRO|2.0T|PANO|ONE OWNER|CLEAN CARFAX|

Watch This Vehicle

2013 Audi A3

S-LINE|QUATTRO|2.0T|PANO|ONE OWNER|CLEAN CARFAX|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1691789052
  2. 1691789056
  3. 1691789056
  4. 1691789053
  5. 1691789055
  6. 1691789056
  7. 1691789057
  8. 1691789057
  9. 1691789052
  10. 1691789044
  11. 1691789056
  12. 1691789057
  13. 1691789057
  14. 1691789054
  15. 1691789055
  16. 1691789055
  17. 1691789048
  18. 1691789049
  19. 1691789053
  20. 1691789056
  21. 1691789057
  22. 1691789050
  23. 1691789057
  24. 1691789049
  25. 1691789050
  26. 1691789056
  27. 1691789055
  28. 1691789057
  29. 1691789057
  30. 1691789056
  31. 1691789049
  32. 1691789052
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$13,995

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
145,256KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10290633
  • Stock #: 200-198
  • VIN: WAUDFCFM6DA028572

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 145,256 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE WITH 41 SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 AUDI A3 2.0T QUATTRO S-LINE HAS LANDED. 2.0L TFSI TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, PREMIUM SOUND SYSTEM, S LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), POWER SUNROOF TILT, AUTO LED LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER/SUEDE BUCKET SEATS, PREMIUM RS STYLE 18 INCH WHEELS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, KEYLESS REMOTE ACCESS, AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

S-LINE PACKAGE
FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Anti-Theft System
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Power Outlet

Additional Features

Turbocharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2013 Audi A3 S-LINE|...
 145,256 KM
$13,995 + tax & lic
2016 MINI Cooper JOH...
 69,258 KM
$27,888 + tax & lic
2014 Mercedes-Benz M...
 139,280 KM
$23,495 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory