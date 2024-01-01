$5,995+ tax & licensing
2013 Audi A4
NAVI|ACCIDENT-FREE|QUATTRO|SUNROOF|
2013 Audi A4
NAVI|ACCIDENT-FREE|QUATTRO|SUNROOF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$5,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 271,309 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
***LOCAL TRADE-IN SPECIAL. YOU CERTIFY – YOU SAVE***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ACCIDENT-FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2013 AUDI A4 PREMIUM PLUS HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 211HP AND 258LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, POWER LEATHER SEATS, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, PREMIUM SOUND SYSTEM, BLUETOOTH, PREMIUM 18 INCH WHEELS, PUSH BUTTON START, COMFORT KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE IS SOLD AS-IS AND UNCERTIFIED, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE. HOWEVER, VEHICLE CAN BE CERTIFIED AT BUYER’S OWN EXPENSE.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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