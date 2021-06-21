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2013 Audi A5

108,079 KM

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2013 Audi A5

2013 Audi A5

S-LINE COMPETITION|BLACK OPTICS|NAV|BCK UP|1 OWNER

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2013 Audi A5

S-LINE COMPETITION|BLACK OPTICS|NAV|BCK UP|1 OWNER

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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108,079KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7445261
  • Stock #: 200-137
  • VIN: WAUDFBFR6DA079172

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 108,079 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER AND ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 AUDI A5 S-LINE COMPETITION PACKAGE QUATTRO HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 211HP AND 258LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKTRONIC ASSIST, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, ETC), HEATED SEATS, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, COMPETITION PACKAGE (SPORT SUSPENSION, ALCANTARA BUCKET SEATS, PADDLE SHIFTERS), BLACK OPTICS PACKAGE (FRONT GRILLE, REAR DIFFUSER, SIDE SKIRTS, INTERIOR TRIM), PREMIUM AUDI S-LINE 19 INCH WHEELS, POWER PANORAMIC SUNROOF, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

S-LINE
COMPETITION
PREMIUM
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
HID Headlights
Temporary spare tire
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Panoramic Roof
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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