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647-886-8182
2013 Audi A6
3.0T S-LINE PRESTIGE|NAV|BSM|BACK UP|LANE DEP|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$22,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8591420
- Stock #: 200-160
- VIN: WAUJGCFC1DN114274
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 111,547 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2013 AUDI A6 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 310HP AND 325LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), HEATED STEERING WHEEL, POWER SUNROOF, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, BADGES), PADDLE SHIFTERS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), REAR PRIVACY SHADES, PREMIUM AUDI PRESTIGE 20 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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