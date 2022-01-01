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2013 Audi A7

129,969 KM

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2013 Audi A7

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NAV|360 SENSORS|SATIN WHITE WRAP|ACCIDENT FREE|

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2013 Audi A7

NAV|360 SENSORS|SATIN WHITE WRAP|ACCIDENT FREE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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129,969KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8087089
  • Stock #: 200-145
  • VIN: WAUWGCFC1DN155073

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 4
  • Mileage 129,969 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 AUDI A7 HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 310HP AND 325LB/FT OF TORQUE. SATIN PEARL WHITE WRAP (ORIGINAL SILVER) EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING SENSORS, DIGITAL DASH, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), POWER RETRACTABLE SPOILER, INJEN TECHNOLOGY AIR INTAKE, CUSTOM EXHAUST, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (EFFICIENCY, COMFORT, AUTO, DYNAMIC, RACE, INDIVIDUAL), PREMIUM TOUREN 20 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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