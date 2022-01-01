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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2013 AUDI A7 HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 310HP AND 325LB/FT OF TORQUE. SATIN PEARL WHITE WRAP (ORIGINAL SILVER) EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING SENSORS, DIGITAL DASH, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), POWER RETRACTABLE SPOILER, INJEN TECHNOLOGY AIR INTAKE, CUSTOM EXHAUST, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (EFFICIENCY, COMFORT, AUTO, DYNAMIC, RACE, INDIVIDUAL), PREMIUM TOUREN 20 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
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